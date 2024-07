Głód i desperacja to w Gazie codzienność. Palestyńczycy w napięciu czekają na żywność zrzucaną z powietrza, a gdy wpada ona do morza, tłum rzuca się do wody, kilka osób się topi. Organizacje humanitarne alarmują, że do enklawy dociera w tej chwili tylko jedna piąta potrzebnej pomocy. Mieszkańcy żywi