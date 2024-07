"Przedstawicielka policji ujawniła też, że mężczyzna, który natknął się na ciało Jaworka, nie przekazał żadnych informacji, poza tym, że odnalazł człowieka z raną postrzałową głowy. " Co to za bełkot? To jakich innych informacji oni oczekiwali? Znalazł, to znalazł i nie ważne, że przypadkiem. Nagrodę psy powinni wypłacić, a nie kombinować jak oszuści.