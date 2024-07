Pare dziwnych rzeczy:

1. Polskie napisy tłumaczą Ground Zero, jako miejsce po wybuchu bomby atomowej. Jedyne takie miejsca, gdzie były realne ofiary, to była Hiroshima i Nagasaki, 80 lat temu.



2. Majority, to ponad połowa, więc nie może być "next greatest majority".



3. Doktor mówi o dzieciach z 2 ranami postrzałowymi od snajperów, troche bez sensu żeby snajper specjalnie strzelał do martwego. Plus snajperzy generalnie nie strzelają w głowy, bo to za Pokaż całość