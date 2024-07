Leciałby biznes klasą drogimi liniami - jaki bogol szasta kasą, co on wie o ludziach i ich problemach.

Tusk leciałby bydłolotem z Rajana - matko boska jaki ludzki pan z szarym człowiekiem za pan brat, nie wywyższa się, a przecież to zbawca i półbóg.

Morawiecki leci bydłolotem z Rajana - haha beka z typa, co był premierem, że leci z biedotą.

Taki wasz obraz oczadzeni sekciarze.