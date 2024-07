Tylko się nie zesrajcie :D. Po pierwsze, on nie kandyduje. Po drugie, to była wewnętrzna konwencja, nie żadne debaty, czyli takie pompowanie się na wybory i co jak co, ale Hulk Hogan to potrafi. Po trzecie druga strona też to robi, tam to dopiero od metra "celebrytów" jak choćby żenująca Lizzo, czy Jack Black itd. Ba, tam celebryci otwarcie zbierają fundusze, np. George Clooney (ten co przyłączył się do presji na rezygnację Pokaż całość