Przecież to powinno być na głównej. Szwedzka opeika socjalna odbiera Polakom dzieci na podstawie pomówień najstarszej córki, polska sędzina to samodzielnie przyklepuje nie biorąc pod uwagę opini opieki społecznej, dzieci są wywożone z kraju, a w mediach cisza. Uśmiechnięci politycy niezainteresowani, bo w końcu jestemy jedną europejską wioską.

A do tego pieciu pajaców to zakopuje że się niby nie nadaje.