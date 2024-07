Dlatego, że powiedział to co myśli? Już nagle się zapomina o wolności słowa? Może powinien lepiej to ubrać w słowa i powiedzieć "te bestie i terroryści, bo ludźmi nie można takich odpadów naszej ewolucji określić, nie są mile widziani na igrzyskach olimpijskich w Paryżu"