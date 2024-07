"To wydarzenie miało miejsce pod koniec otwarcia zamku. Faktycznie, na szczęście, nikomu nic się nie stało. Pamiętajmy, że mamy do czynienia z murami 800-letnimi – mówi Anna Żabska."



No i runęły akurat jak do władzy doszedł Tusk. Przypadek?



Pokaż spoiler