Tu następuje zwarcie u wielu wykopków którzy wrzeszczą: "A bo Polska podpisałaaa cośtam!"

Tak, jeżeli jakaś umowa którą się podpisało jest niekorzystna to się umowę wypowiada. Tak po prostu, w cywilizowany sposób. Normalne, poważne państwa tak robią.

To że Polska coś podpisała też nie znaczy że to ma obowiązywać aż Słońce zgaśnie...