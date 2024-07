Sąd Okręgowy w Słupsku uchylił postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Gerarda B., podejrzanego o spowodowanie wypadku, ale pozostanie on w areszcie do 26 lipca. Do tego czasu Sąd Rejonowy w Słupsku musi ponownie rozpoznać wniosek o tymczasowe aresztowanie.