To jest jednoczesnie zalosne i smieszne, ze Ukraincy (nie wszyscy oczywiscie) tak usilnie probuja szukac swojej tozsamosci, punktow zaczepienia do "mitologii narodowej" czy po prostu bohaterow narodowych, ze praktycznie za kazdym razem siegaja po jakichs zbrodniarzy. Gama postaci jakie sa tam wychwalane to jest jakies kuriozum. Jak nie zbrodniarze z SS Galizien czy po prostu niemieccy nazisci, to scierwa z OUN-B czy OUN-M lub odwolywanie sie do kozakow, ktorzy byli zwyklymi bandytami