Artykuł to sensacyjny gniot. Sam nienawidzę Googla i używam FF, ale nie przesadzajmy. To jest strasznie prosty skrypt służący do optymalizacji dostarczania w Google Hangout. Jedyne co zbiera to zużycie procesora, RAMu itp. Nawet w FAQ Brave pisano o tym, że jest on nieszkodliwy, a jak ktoś nie wierzy jest on dostępny w kodzie Chromium.