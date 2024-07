Tak to jest gdy koryto ważniejsze niż kraj. WSZYSTKIE rządy dały się szantażować górniczym i związkowym pasożytom. To niemało było głosów w wyborach, akurat tyle by dać zwycięstwo.

Gdy w innych częściach Polski bezwzględnie zamykano i likwidowano nierentowne zakłady, na Śląsku było inaczej, władza zupełnie jak za komuny głaskała po głowach.