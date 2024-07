No ludzie kochani, jakie ona ma kompetencje i co takiego w życiu osiągnęła żeby dostać tak poważne stanowisko? Przecież to stare urwisko bez tłumacza nawet nie rozumie co do niej tam mówią.



Może właśnie o to chodziło, papier przyjmie wszystko a ona nie będzie zadawać niepotrzebnych pytań ᶘ ᵒ ᴥ ᵒ ᶅ