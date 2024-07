Robienie wpisu do CV, teraz już będzie byłym dyrektorem...

Jak zostanie Prezesem w spółce skarbu państwa takiej jak np Orlen, to neuropa na wykopie będzie go bronić, że przecież to człowiek z doświadczeniem!!! były dyrektor!!!

I tak to się wspina po szczeblach kariery mając odpowiednie plecy i frajerów wyborców.