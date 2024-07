Ale co ci ludzie chcą od tej tv? No ok, mi też się nie podoba ich przekaz (choć doświadczenie znikome, bo widziałem tylko kilka programów) ale to nie jest powód, by ich sekować. Chcą, mają kasę, nie promują putinizmu,stalinizmu, maoizmu, komunizmu, nazizmu (żeby na tym zakończyć) czyli ideologii skompromitowanych (delikatnie rzecz ujmując), niech sobie działa. Mają odbiorców, wyznawców czy jak to tam nazwać i ok. Ważne, by nie łamali prawa.

Nie oglądam Pokaż całość