Tradycyjnie pod każdym takim zdarzeniem przypominam naczelną opinię ekspertów od broni w każdym warzywniaku i przedszkolu - "jak nie będzie miał zwyrol broni to weźmie noż lub siekierę i będzie tak samo".

No to peszek - znowu nie wyszło "tak samo" XD ten to nawet 1 osoby nie ubił...