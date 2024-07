Warto dodać, że zatrzymany zwykle jest skuty kajdankami i nieprzypięty pasami - w razie wypadku nie może niemal nic zrobić żeby poprawić swoje szanse na przeżycie czy zmniejszenie urazów. Mnie gdy wieźli na dołek nieoznakowanym radiowozem we Wrocławiu też jechali jak idioci - nie jechali nawet szczególnie szybciej mimo użycia sygnałów i odwalania cyrku na drodze, ale za to prawie udało im się doprowadzić do czołówki z tramwajem, który musiał awaryjnie hamować.