A myślicie, że dlaczego Putlerek zaczął naciskać na rozmowy pokojowe? Dlaczego Orbana do siebie zaprosił.

On już wie, że jak wejdą F-16 do gry to Ukraina zyska bardzo dużą przewagę i będzie mogła razić cele daleko za linią wroga.

Zachód ma jeszcze parę asów w rękawie żeby docisnąć putlerka. A jednym z nich jest odblokowanie możliwości atakowania celów w rosji zachodnią bronią. To by był prawdziwy przełom w wojnie.