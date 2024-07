Co to w ogóle ma być? Dzień w dzień Izrael masakruje ludność cywilna Gazy przy poklasku sporej części naszej "elity" (vide T. Lis) i nie słyszę by ktoś się miał z tego publicznie spowiadać, to rozumiem nie jest dehumanizacja? A tu trzeba się tłumaczyć za jakiegoś cudaka co przestępcom sesje zdjęciowe w lesie zrobił? Co za proporcje xD Nieźle stuknięty świat.