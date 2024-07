Jest niesprawiedliwy, to się zgadza chociasz w tym kraju ma to w małym stopniu taką zalete że partie regionalne jak SNP ze Szkocji, Plaid Cymru Z Walii czy te partie z Północnej Irlandii maja dzieki temu szanse żeby mieć w House of Commons swoich przedstawicieli. Gdyby był próg 5% jak w Polsce to żadna z nich nie weszła.