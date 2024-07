No niestety, ale wszystko wskazuje na to, że Ukraińcy ściemniają z tymi atrapami. Gdyby to była prawda to zaraz by były zdjęcia tych zniszczonych atrap. Za to mamy film od kacapów gdzie widać faktycznie pożar i wybuch. Pytanie czy to był faktycznie patriot na nagraniu bo to ciężko stwierdzić. Ale atrapy raczej nie wybuchają w taki sposób.