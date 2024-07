To, że ci samotażyści nie są w więzieniach nie jest przypadkowe. Pieniążki płyną z jedynego słusznego źródła. Wystarczy taki tiktok żeby sobie zobaczyć co się dzieje po drugiej stronie naszej granicy i jakie tam są nastroje i jak się tam dobrze bawią. Jest masa filmów jak wzienicają ogień, rzucają kamieniami i krzyczą łamanym polskim #!$%@? do naszej strazy granicznej. Oczywiście ZERO dzieci i kobiet. Same jednostki po 20-40 lat.