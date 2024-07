obowiązkowy pobór do wojska to niewolnictwo, niezależnie czy mężczyzn czy kobiet i niezmiernie mnie #!$%@?ą aktywiści o prawa mężczyzn którzy nie walczą o to żeby to współczesne niewolnictwo całkowicie obalić, tylko żeby ono objęło również tą płeć która akurat ma to szczęście być od niego wolne - czyli równać w dół



