Kilka miesięcy? Chyba redaktor pomylił piec łukowy z piecem wielkim. Wygaszenie pieca wielkiego to rzeczywiście problem. Dla pieca elektrycznego nie jest to kłopot. Nawet jeśli w piecu został wsad który zastygł to po przywróceniu elektryczności można najzwyklej w świecie go roztopić ponownie.