To jest afera? To akurat jest w pełni zgodnie z przepisami. Żeby dostać wizę, przyszły student musi i tak w ambasadzie przejść wszystkie procedury. Jeśli przejdzie, to wizę dostaje na okres roku. Po takim roku musi starać się o kartę tymczasowego pobytu, którą dostanie jeśli dalej nie studiuje. Jeśli nie stara się o karty i przebywa w kraju czy gdzie indziej w Schengen po upływie ważności wizy, to jest nielegalnie i więcej Pokaż całość