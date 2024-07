Pokaż całość

Karakan nie jest debilem, ale akurat on nie skończył prawa. Tj. teoretycznie skończył, ale to nie ma żadnej wartości - nie uzyskał promocji do kolejnej klasy, co czyniło jego maturę bezwartościową. I nie ma tu znaczenia, że sprawę udało się "odkręcić" przy udziale znajomego partyjniaka wysokiego szczebla (takim to opozycjonistą był karakan, że go komuchy broniły xD)Sam się zresztą do tego