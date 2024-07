Pokaż całość

Leszek Szymowski badał sprawę Jana Pawła II, dużo ciekawych informacji. Wspomina o porwaniu Emanueli Orlandi(córki przyjaciela Wojtyły) , on sam twierdzi ze to KGB stało za próbą zabójstwa, a za porwaniem Stasi.Za to Robert Crowley były cia wprost przyznał ze zrobiło to CIA aby zrzucić winę na Rosjan. Szkoda ze sie nigdy nie dowiemy dokładnie jak dokładnie z tym zamachem.