Ten przejazd kolejowy to patologia. Setki zgłoszeń w ciągu roku o zerwanych rogatkach kolejowych przez stojące tiry w korku do zjazdu na ul. Poznańską. Każdy miał świadomość, że prędzej czy później dojdzie tam do tragedii. Jeżeli nie zrobią wiaduktu czy ronda z Poznańską to takie wypadki będą się zdarzać. Motorniczy prewencyjnie tam zawsze zwalniali, ale tutaj może jakiś nowy, niedoświadczony.