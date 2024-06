Rzeczywistość dogoniła kabarety. Kiedyś człowiek śmieszkował z żarcików w komediach filmowych czy skeczach na scenie, facet przebrany za babę etc. A teraz przyszło nam żyć w tych żartach i gagach na serio i chu wie jak już reagować na to wszystko :/



Ci co są za to odpowiedzialni winni skończyć w pierdlu, albo szpitalu.