Tak, zdecydowanie najbardziej lubię materiały, gdzie jakas baba nawija jak to jej źle nie potraktowali. Tyle, ani pół #!$%@? dowodu. A wykop się cieszy bo sie pojawiło słowo "misgender".

No #!$%@?, to pewnie kolejna karyna która wyzywała załogę, czy tam pluła się o wuj wie co, a potem mówi jak jej to życie nie skrzywdziło.



Mogę się mylić, oczywiście, ale no słowo honoru to ja #!$%@? w takie pierdoły wierzyć nie będę