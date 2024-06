Aż nie chce mi się wierzyć, że to mogła być ona, w swoim odebranym parę lat temu Mercedesie o numerach rejestracyjnych CB 222NR. Czy Klaudia El Dursi mogłaby być tak nieodpowiedzialna, by jechać tak szybko pasem awaryjnym, lawirować między autami i podjeżdżać tak blisko do zderzaków innych samochodów? Czy ona naprawdę mogłaby być takim skrajnym ignorantem i mieć w poważaniu innych kierujących, by stwarzać dla nich zagrożenie, spiesząc się na event?