To norma w trakcie wojny. Np. w 1944 roku Niemcy podczas operacji Burdelplatte... to jest, tfu, Bodenplatte - stracili prawie 1/3 użytych samolotów wskutek ognia własnej obrony przeciwlotniczej, bo operację trzymano w ścisłej tajemnicy i flak nie wiedział że strzelają do swoich.