Ten człowiek to wstyd dla całego naszego parlamentu. Ok, poziom w sejmie i senacie pozostawia wiele do życzenia, jednak Matecki to patologia, którą ciężko przebić. Intelektualnie 0, moralnie 0, PRowo 0. Wiadomo, że nie ocenia się ludzi po wyglądzie, ale obstawiam, że chłop jest nieźle zakompleksiony, patrząc na to jak wygląda, jaki ma dorobek naukowy, albo zawodowy i w jakim tonie się wypowiada.