Można bardzo łatwo przywrócić praworządność wśród obcokrajowców w Polsce w tym przemycających NIELEGANYCH IMIGRANTÓW,

co jest częścią wojny hybrydowej Rosji przeciwko Polsce. Należy zacząć od tego, aby obcokrajowców:



1) Sprawiedliwie i surowo karani

2) Odpracowywać utrzymanie podczas odbywania wyroku

3) Po odbyciu wyroku deportowani z zakazem wjazdu do Polski i UE



W przypadku przestępców z Ukrainy, jeśli będą trafiać na front:

1) Sprawiedliwy i surowy wyrok do odbycia w przypadku nielegalnego powrotu