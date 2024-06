Jak się czuję zagrożona to przecież wystarczy że wynajmie sobie prywatną ochronę. Może też powiadomić policję jeżeli były jakieś groźby wobec jej, na pewno policja zwiększy ilość patroli w okolicy.

Albo może jak każdy obywatel wystąpić o pozwolenie na broń do celów ochrony osobistej, skoro jest ponadprzeciętnie i realnie zagrożona, to na pewno dostanie :)