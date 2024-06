Tajny to był raczej program. Po kilkunastu odpaleniach, czy też wyrzutach, bo tak chyba trafniej to nazwać, V1 przestały być tajne. Robiły mnóstwo hałasu w trakcie lotu i były na tyle wolne oraz reakcyjne, że obrona przed nimi, oprócz zestrzelenia, polegała na zbliżeniu się Spitfire'a i szturnięcie skrzydłem o skrzydło. Żyroskopy pocisku traciły orientację w przestrzeni, a ten kierował się ku ziemi. Oczywiście jeśli został wcześniej wykryty.

