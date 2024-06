Wiem że to by sparaliżowało trochę polske. Jednak myślę że powinna wystąpić jakaś awaria wszystkich bankomatów i terminali w sklepach na 7 dni.

W moment obywatele by wiedzieli że gotówka musi być zawsze i wpisana do konstytucji. 90% osób by nie chciało tylko cyfrowej płatności. A rządowi odechciało by się działać w tym kierunku.