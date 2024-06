To cztery czy wszystkie?



Sonda Voyager 1 ma na pokładzie 10 instrumentów naukowych + radio które czasami służyło za 11 instrument naukowy.



Nie wszystkie pracują - część z nich służyła do badania planet obok których przelatywała sonda, w tej chwili są one wyłączone bo nie mają czego badać, a i słabnące reaktory nie były by już w stanie zasilać wszystkiego jednocześnie.