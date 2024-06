Jak ten wykop beznadziejnie działa. Dodałem znalezisko prawie 23h temu i teraz zostało wykopane na główną. W międzyczasie ktoś inny dodał to samo znalezisko, ale z innej strony i z obrazkiem PILNE i już od dawna wisi, jako najgorętsze. Da się to moje usunąć, żeby nie wisiały dwa takie same? Bez sensu zaśmiecać główną ( - ‸ ლ )