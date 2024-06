Zostali skazani, ale wyrok jeszcze nie został ogłoszony.



Ze względu na wiek sprawców wątpię by opublikowali ich imiona i wizerunki, ale można się domyślać.



Z ich Snapchata po zabójstwie:



"Ktoś został dźgnięty, wszyscy o tym mówią, dosłownie wszyscy, każdy wie."



Jeden z pary odpowiada notatką głosową.



"Jest jak jest," mówi, po czym wymieniają się ostatnimi słowami.



"Boję się, stary."



"Ja nie."



"IDRC" - co oznacza "Nie bardzo mnie to obchodzi".