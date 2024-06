no spoczkooo gratulacje! ale nie ma co ukrywać że efekt nie powala w dzisiejszych czasach :> tzn. rozmycie, jakość itp.

wiadomo, 20 minut naświetlania w nocy to niezłe szumy no ale z drugiej strony jak możesz coś takiego wygenerować sobie w kilku silnikach AI to nie działa to już jak efekt wow. przykre czasy mamy :D kiedyś to mogłoby trafić na 1 strone gazety, dziś? ziew :D