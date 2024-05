To jest gruby skandal, ciężko sobie wyobrazić coś większego. Gdyby tak Polska za czasów PiS zastraszała członków Komisji Europejskiej, to już dawno mielibyśmy tutaj specjalną operację militarną. A Izrael co najwyżej otrzyma słowne upomnienie od USA, gdy będą im wysyłać kolejną transze pieniędzy na zakup broni do bombardowania Palestyńczyków.