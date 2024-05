Za to nie odpowie, bo obecnie rządzący popierali to rękami i nogami - i głupio wyjdzie, gdy ludzie zaczną im to wypominać.Jedyna opcja to odpowiedzialność za nadużycia finansowe w okresie zwalczania kaszelku. Samolot z gównianymi maskami, respiratory od handlarza bronią, zakup absurdalnych ilości szczepionek, skrajnie niekorzystne umowy które kosztowały nas miliardy - i inne takie. Ala Capone też nie capnęli za morderstwa tylko za przewały finansowe.