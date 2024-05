Informacja nieprawdziwa. Tysiące funtów miesięcznie zasiłku. To jest liczone na kamienice, osiedla czy domy wielorodzinne? Nawet w artykule pada, że zasiłki wynoszą do 700 funtów miesięcznie. Każdy wie, że są to niewielkie kwoty. Oczywiście niektórzy kombinują jak się da i przykładowo po szybkim researchu Universal Credit to 334 funtów miesięcznie dla singla, albo 525 miesięcznie dla osób mieszkających z partnerem. Jest to podstawowa kwota, która może być podniesiona po spełnieniu specjalnych warunkow. Pokaż całość