Wymieszany naród i tak się dzieje. Mieszkańcy Mariupola w dokumencie sami byli w szoku że ruskie taka podła sfolocz, a jak sami mówili oni przecież też zrodzeni z ruskich bo ojciec z Rosji przyjechał w 1976 gdzie poznał matkę w zakładzie pracy im Lenina.



To samo jest na Białorusi. Przyejchal Ivan do fabryki traktorów, albo do wojska stacjonować, poznał Irenę i założyli rodzinę. Język ten sam, wyznanie to samo więc czemu nie Pokaż całość