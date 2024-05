Jak to niby prawnie jest. Zero wolności, inwigilacja na pełnej, a potem sprzedaż danych. Znaczy Windows będzie wiedział co czytam, co oglądam i w ogóle czym się interesuje. W stanach to chyba nie przejdzie w głupich krajach jak nasz owszem. To powinno być już ustawowo zakazane. No ale te informacje są ważne dla jakiejś grupy i tak już wejdzie to na pełnej. Jedyny plus to, że można wyłączyć te funkcje czy tam Pokaż całość