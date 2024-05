Tak jak kiedyś Maciarenko był "coraz bliżej prawdy", ale nigdy jej nie dogonił, tak Tusq będzie coraz mocniej "zaciskał pętlę" ale nigdy nikogo w nią nie chwyci...



To stare polityczne lisy. Doskonale wiedzą, że w polityce nie chodzi o osiąganie wyznaczonych cel (i celów) tylko o opowieści jaka to szalona gonitwa trwa i jak to już...już... prawie są u celu.