Marion Maréchal-Le Pen, na przykład – która „nadal nie rozumie, przed jakim wrogiem NATO ma nas chronić” – sugeruje strategiczny sojusz między swoim krajem a Rosją w dziedzinie bezpieczeństwa i polityki energetycznej.

Czyli jak zwykle, konkrety to wyjście z UE I sojusz z ruskami. A cała reszta to tanie lanie wody bez żadnych konkretów. Idealna do konfederacji.