Największymi debilami jesteśmy my - wyborcy. Cały czas te same ryje nami trzęsą, bo wystarczy, że ktoś powiesi baner ze swoją mordą to już ma głosy. Z wielkopolski na pewno wejdzie przekręt czarnecki, bo już wszędzie wisi. Ciekawe ile ameb na niego zagłosuje.